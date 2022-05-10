Чехия вошла в Совет ООН по правам человека вместо изгнанной РФ

Генассамблея ООН избрала Чехию членом Совета по правам человека вместо России, членство которой в этом органе приостановили за войну против Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять это место до 31 декабря 2023 года», - сообщила прессслужба Совета по правам человека.

В МИДе Чехии отметили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.

Напомним, 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию по приостановлению членства российской федерации в Совете ООН по правам человека. Это максимальный уровень наказания в Совете по правам человека - исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, которые имеют члены Совета.

При этом россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.