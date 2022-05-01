россия не дает согласия ни на один из вариантов спасения защитников Мариуполя, - Президент Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к парламенту Мальты, передает корреспондент Укринформа.

«В Мариуполе до сих пор остаются его защитники. Они продолжают оказывать сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но россия пока не дает согласия ни на какой из многих предложенных вариантов», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина запрашивала у своих партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти и военных, и гражданских. Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, пока нет.

«Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе 1942 британские «Спитфайеры», - акцентировал Президент.

По его словам, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со «Спитфайерами», которые изменили ход битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по захвату острова.

«И сейчас мы нуждаемся в похожей миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по поводу захвата Украины и других европейских государств. Мы нуждаемся в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет тому назад, будущее Европы определяется на поле боя», - отметил глава государства.

По его словам, нет сомнения, что в россии знают о том, что происходит в Мариуполе, ведь у российской армии был приказ разрушить этот город и убить как можно больше людей. И российские самолеты постоянно сбрасывают авиабомбы и фосфорные бомбы на здания, о которых точно знают, что там просто прячутся люди и нет военных. «Это просто террор», – заявил Президент.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения российская армия пытается блокировать украинские города, оккупанты устроили настоящий ад в Мариуполе.

«Они заблокировали его и с земли, и с моря. Постоянно бомбили. Там разрушены более 90 процентов всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарства», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, полк «Азов» просит мировые организации помочь срочно эвакуировать защитников Мариуполя, которые имеют серьезные ранения.