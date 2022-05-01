Си Цзиньпин призвал уважать территориальную целостность Украины и прекратить огонь

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил необходимость уважать территориальную целостность Украины, а также призвал достичь режима прекращения огня.

Об этом сообщает CNN.

«Си Цзиньпин согласился с неотложностью прекращения огня в Украине во время 90-минутного телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня», — говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин провели 18 марта двухчасовой видеоразговор, во время которого, в частности, обсудили развязанную Россией войну в Украине.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк высказал мнение, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит действия Российской Федерации.