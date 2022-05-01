ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ВСУ показали как уничтожили самоходную артиллерийскую установку оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 10 мая по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 11 мая.
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00:35 Военные 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали, как уничтожили рашистскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 «Мста-С».
«Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица – приволоченная россиянами, чтобы убивать украинцев, превратилась в груду металлолома вместе с парой 122-миллиметровых установок Д-30», - написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
00:25 В ВСУ сообщили, что за минувшие сутки было поражено пять воздушных целей врага.
«Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200 самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на победу. Берегут московиты технику! Сегодня, 10 мая, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил поражены четыре БПЛА «Орлан-10» российских оккупантов. А бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24. В общем – пять воздушных целей. Авиация Воздушных Сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск», - говорится в. сообщении командования Воздушными Силами.