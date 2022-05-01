ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ВСУ показали как уничтожили самоходную артиллерийскую установку оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 10 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 11 мая.

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00:35 Военные 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали, как уничтожили рашистскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 «Мста-С».

«Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица – приволоченная россиянами, чтобы убивать украинцев, превратилась в груду металлолома вместе с парой 122-миллиметровых установок Д-30», - написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.



00:25 В ВСУ сообщили, что за минувшие сутки было поражено пять воздушных целей врага.