«Цена неготовности – жизнь побратима»: Николаевские морпехи показали, как проходят их учебные стрельбы

«Мы, морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты всегда закаляем свои умения уничтожать врага. Мы взаимодействуем с лучшими инструкторами в мире, потому что цена неготовности для нас – жизнь побратима. Мы знаем, что в этой войне неважно, сколько очередей мы выстреляем и сколько шума и дыма сделаем своими выстрелами. Важно лишь сколько раз мы попадем. Мы попадаем», - рассказали морпехи.