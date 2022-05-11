Российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов, - Дерспецсвязи

Агрессор продолжает атаковать украинскую инфраструктуру не только снарядами и ракетами, но и с помощью кибератак. В День победы над фашизмом вражеские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.

Об этом сообщает Дерспецсвязи.

«Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет. Прятаться нет смысла – весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберзлоумышленниками», - говорится в сообщении.

Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакуемых компаний, их сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет. Но в целом ни на работу компаний, ни на оказание услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла.

Что еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты, которые удалось построить украинским представителям телеком-бизнеса. Вероятной целью кибератаки является использование ее для очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. Российские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения. Сейчас специалисты принимают все меры для уменьшения влияния вражеской DDoS-атаки », - отмечается в сообщении .

Напомним, что в России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись «На ваших руках кровь тысяч украинцев».