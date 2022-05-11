Из-за боев Луганщина осталась без всех коммуникаций: эвакуировать людей невозможно, потому что оккупанты стреляют по «пути жизни»

В результате боевых действий Луганщина осталась без коммуникаций: в свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Об этом сообщил в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Луганщина живет вообще без коммуникаций. В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи», – написал глава ОВА.

Он добавил, что россияне продолжают обстреливать сверхважную дорогу Лисичанск – Бахмут. Также продолжаются бои вокруг Попасной, жарко в Белогоровке. По словам Гайдая, защитники продолжают охотиться на россиян, перешедших через Северский Донец – продолжается зачистка.

До сих пор продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке , но наша оборона стабильна, добавил глава ОВА .

Гуманитарные грузы для оставшихся, а это более 40 тысяч жителей, местная администрация надеется попытаться завезти только через несколько дней.

Эвакуация пока невозможна, подчеркнул Гайдай. Однако как только наши защитники отбросят врагов на расстояние, с которого те не смогут стрелять по «пути жизни», эвакуация возобновится.