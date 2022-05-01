Война на Николаевщине: За сутки уничтожены почти 80 оккупантов и 12 единиц вражеской техники

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 10 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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08:51 За очередные сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили 8 пожаров, один из них в результате обстрелов. На проспекте Богоявленском города Николаева горела сухая трава и мусор на открытой территории. Пожарные 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-й ГПСЧ погасили горение на площади в 1000 кв.м.

Группами пиротехнических работ отработано 43 обращения и изъято 23 боеприпаса. Всего с начала войны изъято 1758 взрывоопасных предметов и отреагировано на 2903 сообщения.

08:26 Подразделения ВСУ на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения, крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток, сообщает ОК «Південь».

«Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия. Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В Херсонской области уничтожены два вражеских БПЛА «Орлан-10». В целом, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.

Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

07:51 В ночь на 10 мая окрестности Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня «Ураган», сообщает военная комендатура обороны города Николаева.