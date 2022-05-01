Война на Николаевщине: За сутки уничтожены почти 80 оккупантов и 12 единиц вражеской техники

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 10 мая доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 11 мая, происходящими на территории Николаевской области.
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08:51 За очередные сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили 8 пожаров, один из них в результате обстрелов. На проспекте Богоявленском города Николаева горела сухая трава и мусор на открытой территории. Пожарные 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-й ГПСЧ погасили горение на площади в 1000 кв.м.
Группами пиротехнических работ отработано 43 обращения и изъято 23 боеприпаса. Всего с начала войны изъято 1758 взрывоопасных предметов и отреагировано на 2903 сообщения.
08:26 Подразделения ВСУ на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения, крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток, сообщает ОК «Південь».
«Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия. Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет», - говорится в сообщении.
В Херсонской области уничтожены два вражеских БПЛА «Орлан-10». В целом, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.
Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.
07:51 В ночь на 10 мая окрестности Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня «Ураган», сообщает военная комендатура обороны города Николаева.
«Российские террористические войска вновь применили против населения пригорода кассетные боеприпасы не выборочного действия. Повреждены частные здания и сельскохозяйственные объекты. Кроме того, повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов. Пока информация о жертвах не поступала. Обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области. Однако, враг испытывает ответные удары по местам дислокации», - говорится в сообщении.