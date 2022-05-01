В Украине временно упростили процедуру получения водительского удостоверения

Фото: архив В Украине ускорили процедуры подготовки лиц для получения водительского удостоверения, а также оптимизировали и упростили процедуры выдачи удостоверения водителя транспортного средства в период действия военного положения и в течение 3 месяцев со дня его прекращения или отмены.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В частности, предусмотрено:

- возможность проведения обучения по теоретической подготовке посредством средств информационно-коммуникационной связи, в том числе Интернета; - возможность сдачи практического экзамена в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места сдачи теоретического экзамена; - осуществление выдачи лицу водительского удостоверения в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов и т.д.

Также в Кабмине предусмотрели разделение обучения в автошколе (учебном заведении) на два отдельных этапа: по теоретической подготовке, по результатам которой заведение будет выдавать Свидетельство об окончании теоретической подготовки, которое будет действительно в течение года; по практическому управлению, по результатам которого заведение будет выдавать Свидетельство об окончании практической подготовки, которое будет действительно в течение двух лет.

Допуск к обучению по практическому управлению будет возможен только после успешной сдачи теоретического экзамена в территориальном сервисном центре МВД.