Жены российских оккупантов призывают убивать и истязать украинских детей

В Харьковской области оккупант по телефону разговаривал со своей женой из россии. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют наших граждан.

Об этом свидетельствует перехват СБУ.

Женщину возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию «Дня победы». Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками: