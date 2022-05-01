Жены российских оккупантов призывают убивать и истязать украинских детей

В Харьковской области оккупант по телефону разговаривал со своей женой из россии. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют наших граждан.
Об этом свидетельствует перехват СБУ.
Женщину возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию «Дня победы». Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками:
- Я бы им наркотики колола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было.
- Но это же дети, Юль.
- Я прям ненавижу этих украинцев. Я бы даже детей этих расстреляла бы.