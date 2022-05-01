Власти Мариуполя прогнозируют, что до конца года могут погибнуть еще 10 тысяч жителей: «Оккупанты превратили город в средневековое гетто»

До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тыс. людей. В настоящее время в городе находится 150-170 тысяч жителей.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Мэр города Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто, поэтому смертность будет соответствующей.

«Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть имеющегося населения - старенькие и больные люди. Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы», - пояснил он.

По данным властей города, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, «потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации».

«Россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города», - подчеркнул мэр Мариуполя.

Напомним, что в Мариуполе 100 тысяч человек ждут эвакуации, оккупанты систематически нарушают режим тишины.