российские оккупанты пытаются скрыть участие в боевых действиях, - разведка

Военные российской армии начинают обдумывать военное поражение России. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют в командовании засекретить их участие во вторжении.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил россии. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в Украину.

«Военной разведкой Украины, в частности, установлены лица военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), дислоцирующаяся на аэродром «Хурба» Хабаровского края. Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси «Лида» и «Барановичи», а также аэродромов в России «Борисоглебск» и «Мариновка», - отметили в сообщении.

За массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать ответственности, требуя в командовании предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части.

ГУР также опубликовали список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка.

Напомним, что ранее кремль решил изменить свою пропаганду после поражений в Украине.