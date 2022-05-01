«Ситуация улучшается»: Губернатор Ким рассказал о том, что в Николаеве появляется вода, а планы по ремонту трубопровода не оставляют

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как в Николаеве обстоит ситуация с водоснабжением.

Об этом он рассказал в ходе телемарафона.

Он сообщил, что систему водоснабжения начинают заполнять. Вскоре ее заменят на воду из скважин, которая будет пригодна для использования. При этом, возможность по ремонту трубопровода продолжает рассматриваться.

— Ситуация улучшается, потому что мы сейчас наполняем систему с речки Южный Буг через фильтрацию, через очищение, и в большинстве районов вода появляется. Параллельно с этим мы выполняем программу Кабмина со скважинами и постепенно будем заменять воду в системе, чтоб она была пригодна для использования. Но при этом, мы не оставляем возможности починить центральный водопровод, то есть, мы сейчас движемся тремя путями. На самом деле, сейчас, слава Богу, проблема с водой не такая «горячая». Мы ее решаем, - сказал Виталий Ким.

Напомним, в Николаеве продолжают подвозить воду.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 10-11 мая продолжится восстановление водоснабжения в городе.