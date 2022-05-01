Российские оккупанты перекрыли газоснабжение в Луганскую и Донецкую области

В среду, 11 мая, российские оккупанты несанкционированно перекрыли краны магистрального газопровода «Шебелинка – Новопсков», по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщил директор Оператора ГТС Сергей Макогон в Facebook.
По его словам, сегодня утром Газпром на территории России прекратил транспортировку из России до точки «Сохрановка».
«Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ «Шебелинка – Новопсков», по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей. Власть России несет полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий», - сообщил Макогон.
В пресс-службе компании добавили, что Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) вынужден прекратить транзит газа в Европу из-за захваченной оккупантами ГКС Сохрановка в Луганской области.
«Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГКС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся на оккупированной территории. КС «Новопсков» является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу», - говорится в сообщении.