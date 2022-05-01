Нардеп Чорноморов считает, что если бы оккупанты могли захватить Николаев, как Херсон, то они «были бы уже здесь»

Народный депутат Украины Артем Чорноморов считает, что в Николаеве не может повториться сценарий, по которому Херсон был оккупирован российскими войсками.
Такое мнение нардеп высказал в интервью.
В частности, отвечая на вопрос о том, почему Херсон оказался в оккупации, Чорноморов высказал мнение, что граничащей с аннексированным Крымом Херсонской области не хватило времени на оборону. Еще одна причина, по которой Херсон был оккупирован, по словам Чорноморова, – предатели в рядах руководства Херсоном.
«Я не военный эксперт, но даже не посвященному человеку ясно, что у Херсона, к сожалению, попросту не хватило времени для того, чтобы среагировать. Плюс, к большому сожалению, среди руководства самого Херсона, оказались предатели, которые открыто помогли оккупантам, так сказать, открыли двери, российским солдатам. При этом, сами херсонцы, как и остальные жители временно оккупированных территорий, которые несмотря на угрозу жизни продолжают выходить на митинги за Украину, не могут не вызывать восхищения. Уверен, что все предатели, в скором времени понесут ответственность, после того, как наши ВСУ вернут контроль над украинской Херсонщиной. Об этом говорит и наш Главнокомандующий – Владимир Александрович Зеленский», - сказал Чорноморов.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли подобный сценарий в Николаеве, Чорноморов сказал:
«Если бы он был возможен, то оккупанты были бы уже здесь. Вспомните, как в первые дни полномасштабной войны, в разных частях города сообщали о задержании ДРГ. Почти в центре Николаева даже был бой. Вертолеты с десантом. Я думаю, что если бы у врага была поддержка среди горожан, то, возможно, город был бы сейчас оккупирован. Этого не произошло. При этом, допускаю, что в Николаеве могут оставаться затаившиеся симпатики «русского мира», которые ждут поражения Украины. Но это вопрос нашей Службы безопасности. Это их задачи, которые они, надеюсь, решают. У Николаева сейчас очень важная роль – не допустить сухопутного прорыва в Одессу. Уже более двух месяцев Николаев с этой задачей справляется, за что и получил звание города-героя».