Нардеп Чорноморов считает, что если бы оккупанты могли захватить Николаев, как Херсон, то они «были бы уже здесь»

Народный депутат Украины Артем Чорноморов считает, что в Николаеве не может повториться сценарий, по которому Херсон был оккупирован российскими войсками.

Такое мнение нардеп высказал в интервью.

В частности, отвечая на вопрос о том, почему Херсон оказался в оккупации, Чорноморов высказал мнение, что граничащей с аннексированным Крымом Херсонской области не хватило времени на оборону. Еще одна причина, по которой Херсон был оккупирован, по словам Чорноморова, – предатели в рядах руководства Херсоном.

«Я не военный эксперт, но даже не посвященному человеку ясно, что у Херсона, к сожалению, попросту не хватило времени для того, чтобы среагировать. Плюс, к большому сожалению, среди руководства самого Херсона, оказались предатели, которые открыто помогли оккупантам, так сказать, открыли двери, российским солдатам. При этом, сами херсонцы, как и остальные жители временно оккупированных территорий, которые несмотря на угрозу жизни продолжают выходить на митинги за Украину, не могут не вызывать восхищения. Уверен, что все предатели, в скором времени понесут ответственность, после того, как наши ВСУ вернут контроль над украинской Херсонщиной. Об этом говорит и наш Главнокомандующий – Владимир Александрович Зеленский», - сказал Чорноморов.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли подобный сценарий в Николаеве, Чорноморов сказал: