В кремле продолжают «скрытую мобилизацию», отправляя на войну выпускников училищ

россия не оставляет попытки провести «скрытую мобилизацию», чтобы восстановить утраченные силы. Для этого отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Так, украинская разведка не видит со стороны кремля намерений завершить войну в Украине в ближайшее время.

«В то же время продолжаются попытки проводить так называемую «скрытую мобилизацию». Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ», - сказано в сообщении.

Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища им. Маргелова» большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины.

Также известно, что в войне против Украины ВС РФ уже привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшуюся часть стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. В настоящее время парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

«Пробуксовка «специальной военной операции» явилась катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в генеральном штабе. Разница и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в русском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния», - добавили в разведке.

Ранее сообщалось, что кремль продолжает слать срочников в первых рядах, их смертность растет.