Ставленник оккупантов Стремоусов заявил о намерении обратиться к путину с просьбой о принятии Херсонщины в состав рф

Коллаборационист Кирилл Стремоусов, которого российские оккупанты назначили так называемым «заместителем председателя Херсонской области» заявил о намерении обратиться к владимиру путину с просьбой о принятии региона в состав россии.

Об этом сообщают росСМИ.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту россии владимиру путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта рф», - сказал коллаборационист.

В свою очередь, пресс-секретарь президента рф, Дмитрий Песков отреагировал на заявление Стремоусова, подчеркнув, что жители Херсонской области должны сами решать хотят ли они быть частью россии.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области», - заявил Песков.

Напомним, что ранее Херсонскому коллаборанту Стремоусову заочно сообщили о подозрении за создание оккупантского псевдооргана власти