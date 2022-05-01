В Украине будут судить первого российского оккупанта за убийство мирного жителя

Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского в Сумской области.

Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины, Ирина Венедиктова.

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 «4 танковая Кантемировская дивизия Московской области» 21-летнего Вадима Шишимарина. Оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

«Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома», - сказано в сообщении.

В настоящее время подозреваемый Шишимарин находится под стражей. Прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины.

За совершенное преступление ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

Напомним, что ранее военнопленные резервисты рф, чей полк разгромили ВСУ, дали показания СБУ.