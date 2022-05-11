Президент Зеленский посмертно наградил николаевского летчика Бедзая званием Героя Украины

Николаевскому полковнику Игорю Бедзаю посмертно присвоили звание Героя Украины.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №327/2022.

Напомним, бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации Военно-морских сил Украины полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с российскими оккупантами. Он был в составе экипажа морского вертолета Ми-14, в который попала ракета российского истребителя.

Полковник был заместителем командующего Военно-морскими силами ВСУ по авиации. Его называли одним из лучших летчиков Украины.

Бедзая наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.