Лидер Китая обеспокоен войной рф против Украины, он недоволен экономической нестабильностью, - ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин обеспокоен войной России против Украины. Война продемонстрировала, что у дружбы между Пекином и Москвой есть предел, в то время, когда западные союзники сближаются.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Financial Times.

Бернс сказал, что «горький опыт» первых 10-11 недель конфликта стал неожиданностью для китайского руководства и может повлиять на его расчеты по Тайваню.

- Нам кажется, что Си Цзиньпин немного озабочен репутационным ущербом, который может нанести Китаю ассоциация с жестокостью российской агрессии против украинцев. И обеспокоен, конечно, экономической неопределенностью, которую породила война, - сказал Бернс, добавив, что Си основное внимание уделяет «предсказуемости».

Он добавил, что Китай также озабочен тем фактом, что то, что сделал Путин, сближает европейцев и американцев и «внимательно изучает, какие уроки они должны извлечь» для Тайваня.

- Я ни на минуту не думаю, что это подорвало решимость Си со временем получить контроль над Тайванем, хотя это повлияло на его расчеты, - сказал Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что Китай при Си является «самым большим геополитическим вызовом, с которым США столкнутся в долгосрочной перспективе», хотя угрозу со стороны путинской России нельзя недооценивать.

- [путин] очень тревожным образом демонстрирует, что слабеющие государства могут быть, по крайней мере, такими же разрушительными, как и развивающиеся, - сказал Бернс.

Он выступил после того, как представители администрации Байдена попытались сократить сообщения о том, что сотрудники американской разведки помогли Украине найти и ликвидировать российских генералов на поле боя и потопить российский ракетный крейсер «Москва» в Черном море.

- Это безответственно, это очень рискованно, это опасно, когда люди говорят слишком много. Это утечка информации в частном порядке, или публичные разговоры о конкретных вопросах разведки, - сказал Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что было бы «большой ошибкой» недооценивать собственные разведывательные возможности Украины.