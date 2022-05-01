Из-за российской агрессии украинские дорожники потеряли 200 производственных баз

Дорожные компании Украины из-за полномасштабного российского вторжения потеряли более 200 производственных баз.

Об этом сообщает «Укравтодор».

В результате вооруженной агрессии все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог пришлось заморозить. Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, включая государственную акционерную компанию «Автомобильные дороги Украины».

«На фото – производственная база «Автомагистраль-Юг» во временно оккупированном Токмаке. Предприятие разбили, спецтехнику изуродовали. Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады. В целом, по сегодняшним подсчетам, из-за военных действий в Украине дорожные компании потеряли 200 производственных баз. В том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен».