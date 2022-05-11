Венгрия торгуется с Евросоюзом из-за эмбарго на российскую нефть – хочет миллиарды за свое разрешение

Венгрия может поддержать внедрение эмбарго на нефть из россии, только если Брюссель предложит решение проблемы, в частности предоставит Венгрии экономическую помощь на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает «Интерфакс-Украина».

Венгерское правительство считает реалистичным сценарием применение эмбарго, если оно будет распространяться только на морские транспортные пути, а не на трубопроводные поставки.

- Мы дали понять Европейской Комиссии, что можем проголосовать за предложение только в том случае, если Брюссель также предложит решение проблемы, созданной Брюсселем, - сказал Сиярто. - Мы ждем такого предложения на сотни миллионов долларов не только на переоборудование наших нефтеперерабатывающих заводов, но и сотни миллионов долларов на увеличение мощности нефтепровода в Венгрию через Хорватию.

Глава МИД подчеркнул, что все это потребует программы модернизации в структуре венгерского энергоснабжения на многие миллиарды евро. Затем он отметил, что во время переговоров стало ясно, что у Брюсселя нет приемлемых решений по этому поводу.