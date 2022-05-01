Деблокада Мариуполя может привести к большим потерям ВСУ, - Генштаб

Операция по деблокированию Мариуполя может привести к значительным потерям со стороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Заместитель начальника Главного оперативного управления бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Генштаб на связи с украинскими воинами, находящимися в «Азовстали».
- На сегодняшний день проведение операции по деблокированию потребует привлечения значительного количества войск, поскольку подразделения ВСУ находятся на расстоянии 150-200 километров от Мариуполя. Также противником создана разветвленная система инженерных заграждений и оборонных рубежей, что приведет к значительным потерям со стороны наших войск.
- Отдельно хочу подчеркнуть, что планирование и проведение каких-либо операций не является темой для публичных обсуждений. Вооруженные Силы Украины неоднократно осуществляли доставку в Мариуполь боеприпасов, средств связи, медикаментов. Такие поставки были возможны до тех пор, пока не была распространена информация о предоставлении помощи. В результате этого противником приняты меры по усилению системы противовоздушной обороны, что затруднило проведение нами таких действий и привело к потере личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых, - сообщил Громов.