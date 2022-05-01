Деблокада Мариуполя может привести к большим потерям ВСУ, - Генштаб

Операция по деблокированию Мариуполя может привести к значительным потерям со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Заместитель начальника Главного оперативного управления бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Генштаб на связи с украинскими воинами, находящимися в «Азовстали».

- На сегодняшний день проведение операции по деблокированию потребует привлечения значительного количества войск, поскольку подразделения ВСУ находятся на расстоянии 150-200 километров от Мариуполя. Также противником создана разветвленная система инженерных заграждений и оборонных рубежей, что приведет к значительным потерям со стороны наших войск.