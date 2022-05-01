ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага и уничтожили восемь танков

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 11 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 12 мая.

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00:32 За 11 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Украинские воины уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

00:21 Украине понадобится около 100 лет, чтобы устранить последствия войны с рф, в частности – угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает УНИАН со ссылкой на AFP.