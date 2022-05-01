ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага и уничтожили восемь танков

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 11 мая по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 12 мая.
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00:32 За 11 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Украинские воины уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».
00:21 Украине понадобится около 100 лет, чтобы устранить последствия войны с рф, в частности – угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает УНИАН со ссылкой на AFP.
- Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой… Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия – все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве, - отметил канцлер.