Война на Николаевщине: За сутки ВСУ уничтожили 23 оккупанта, 4 единицы бронетехники и склад боеприпасов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 11 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:26 На Николаевском направлении, в районе Новой Каховки, враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также на Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с помощью БПЛА.

07:12 В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 11 мая.

Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 рашисты, поражены два танка и две БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов в Херсонской области.

По Одесщине враг снова совершил ракетную атаку, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

Корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования.