Командир николаевских морпехов просит Илона Маска помочь с эвакуацией из «Азовстали»

Командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) обратился к Илону Маску с просьбой помочь в эвакуации украинских защитников «Азовстали» в третью страну.

Свое обращение командир морпехов опубликовал в Twitter.

«Илон Маск, говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом: я живу там, где практически невозможно выжить. Помогите нам выйти из «Азовстали» в страну-посредницу. Если не вы, то кто? Подскажите», – написал Сергей Волынский.

Также он попросил всех жителей планеты Земля помочь в том, чтобы это сообщение дошло до Илона Маска.

«Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить верить в невозможное. Он доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не кажется, как мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас!» - обратился он.

Напомним, ранее Сергей Волынский просил Эрдогана вывести гарнизон Мариуполя из окружения.