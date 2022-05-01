CNN опубликовали видео расстрела гражданских российскими оккупантами после неудачной попытки взять Киев

Российские солдаты убили выстрелом в спину двух безоружных гражданских, когда отходили после столкновений на окраине Киева в марте.

Об этом сообщает CNN.

Американская телерадиокомпания опубликовала видеозапись убийства украинцев, попавшее на камеры наблюдения. Сейчас произошедшее расследуется украинской прокуратурой как военное преступление.

В результате стрельбы оба мужчины погибли. Это является нарушением одного из правил ведения войны, запрещающим нападать на мирных жителей.

Леонид Пляц CNN выяснила личности жертв. Один из них был владельцем разграбленного автосалона, фамилия которого не разглашается. Другим был Леонид Алексеевич Пляц, 68-летний мужчина, работавший там охранником.

«Они палачи. Это ужасно, потому что мой отец был гражданским, ему было 68 лет, мирный безоружный человек», - сказала дочь погибшего.

Видео было снято в 16 марта, когда российские войска пытались захватить украинскую столицу. Однако, произошедшее у автосалона не было боем между солдатами и даже солдатами с вооруженными гражданскими лицами.

«На видеозаписи зафиксированы пять российских солдат, пытающихся проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла. Когда владелец близится с поднятыми руками, они останавливают его и, очевидно, обыскивают в поисках оружия. Затем приходит Пляц, и его тоже обыскивают. Кажется, идет какой-то разговор, прежде чем солдаты отворачиваются, и двое гражданских начинают возвращаться к посту охраны. Потом, по крайней мере, двое солдат подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба гражданских падают на землю», - сказано в сообщении.

Пока солдаты обыскивали предприятие, Пляц был еще жив. На видео видно, как он тяжело приподнимается, завязывает что-то похожее на жгут вокруг бедра и хромает обратно к посту охраны. Он смог добраться до телефона и вызвать помощь, однако прибывшие добровольцы не смогли его спасти, он погиб из-за сильной кровопотери.

Напомним, что в Украине будут судить первого российского оккупанта за убийство мирного жителя.