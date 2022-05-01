На Львовощине поймали жительницу Николаевской области, которая поддерживала агрессию рф и призывала сдавать позиции ВСУ

В Львовской области СБУ разоблачила 42-летнюю жительницу Николаевской области, которая в соцсетях пропагандировала российскую агрессию.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, с 16 марта по 10 апреля пророссийски настроенная женщина на своей личной странице в социальной сети Facebook публиковала сообщения, отрицающими факты убийств российскими военнослужащими мирного населения Украины и совершение ими других военных преступлений на территории нашего государства. В своих постах она признавала правомерным вооруженное вторжение рф на суверенную территорию Украины.

В СБУ добавили, что эта украинка недавно вернулась из россии. В соцсетях она рассказывала об «успешном захвате» Украины российскими войсками и обращалась к украинцам с просьбой распространять информацию о позициях ВСУ. Таким образом, она призвала помогать российской армии «освободить» Украину от «нацистов».

Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 436-2 («Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Напомним, как СБУ поймала бывшего работника «Николаевского бронетанковый завода», который наводил ракетный удар оккупантов на это предприятие.