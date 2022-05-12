Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений, – разведка

Власти россии не могут полноценно возобновить боеспособность своих формирований, которые вывели после боевых действий в Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса россии.

Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, понесшие невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 лет производства.

«Однако такая ситуация не смущает руководство кремля, ему безразлично сколько и на чем отправлять «пушечное мясо» в бой за будущее «русского мира». Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира. Из складов долгосрочного хранения технику в большинстве даже не могут доставить в подразделения. Однако военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей», – рассказали в разведке.

В течение апреля с баз хранения рф снято: 18 САУ «Мста-С» из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ВО (Уссурийск, Приморский край); 28 САУ «Акация» из 94-го арсенала ГРАУ (Омск); 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акация» и 20 САУ «Гвоздика» из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.); 15 РСЗО «Ураган» и 11 ТРК «Точка-У» из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).

Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ВО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники, снятой с хранения 239-го центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).