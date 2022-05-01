«Вызываю огонь на себя»: Двое десантников на юге страны нашли скопление техники и оккупантов и эффективно навели на врага артиллерию

Двое военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ во время разведки на юге страны выявили скопление живой силы и бронетехники противника и умело навели на оккупантов артиллерийский удар.
Об этом сообщили службе по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
При подготовке подразделения к наступательной операции на южном направлении, двум военнослужащим-десантникам, с позывными «Технарь» и «Малый», поручили провести доразведку и выявить наблюдательные посты противника и места его дислокации.
Выдвинувшись вперед, вскоре разведчики заметили наблюдательные посты врага в соседней лесопосадке. Зафиксировав их, ребята решил дальше вести разведывательные действия, и незаметно обойти эту посадку с фланга, чтобы собрать еще больше информации о противнике.
Пройдя вдоль лесополосы, десантники увидели ферму, огражденную забором. У ворот находился часовой. Раз есть охрана, значит, там что-то важное. Поэтому, «Технарь» и «Малыш» приняли решение – часового тихо «сняли». Во дворе фермы, в ангаре, стояли бронемашины врага, а в одном из помещений находился личный состав русских захватчиков.
Заметив отсутствие часового, оккупанты обеспокоились. Чтобы отвлечь противника и безопасно отойти, десантники бросили во двор фермы несколько ручных гранат. Рашисты, решив, что на них напала мощная ДРГ ВСУ, открыли в панике хаотичный, неприцельный огонь.
«Воспользовавшись этой суетой, «ДРГ» в составе всего лишь двух человек, которых не зацепили вражеские пули, беспрепятственно отошли в сторону, спрятались в «зеленке», где продолжали вести наблюдение за противником. Что делать дальше? А дальше мгновенно было принято решение: максимально быстро передать в штаб координаты фермы, для того чтобы по ней был нанесен артиллерийский удар. Находились ребята всего в 100 метрах от скопления врага. Поэтому, сообщая о локации оккупантов, разведчики, фактически вызвали артогонь на себя. Есть такая фраза, знакомая из фильмов о Второй Мировой: «Вызываю огонь на себя». Собственно, примерно так и поступали наши десантники уже в этой войне. Чтобы решиться на такое, надо иметь незаурядное мужество, твердость, мотивацию. Но риск оправдал себя. Задумка «Технаря» и «Малого» удалась. Итог: разведка – артиллерия, сработала идеально четко. Артиллеристы ДШВ ВСУ, получив координаты, мощным огнем своих орудий, отправили всех российских солдат, находившихся на той ферме – примерно 30 человек – в компанию к экипажу крейсера «Москва», заодно уничтожив несколько единиц вражеской бронетехники. Вот собственно и все. Почти как в песне: «Тихо пришел, тихо ушел. Враг уничтожен, как был приказ». Интересно, но эти два десантника – «Технарь» и «Малый» - которые рискуя жизнью, ходили в разведку и обнаружили сосредоточение врага (за это, кстати, они были награждены орденами «За мужество»), не считают, что совершили какой-то особый подвиг. «Мы просто выполнили свою работу», - говорят ребята. Да, работу по освобождению от рашистской нечисти Украины. И выполнили эту работу профессионально, как и положено воинам ДШВ ВСУ», – рассказали в бригаде ДШВ.