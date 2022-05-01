«Вызываю огонь на себя»: Двое десантников на юге страны нашли скопление техники и оккупантов и эффективно навели на врага артиллерию

Двое военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ во время разведки на юге страны выявили скопление живой силы и бронетехники противника и умело навели на оккупантов артиллерийский удар.

Об этом сообщили службе по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

При подготовке подразделения к наступательной операции на южном направлении, двум военнослужащим-десантникам, с позывными «Технарь» и «Малый», поручили провести доразведку и выявить наблюдательные посты противника и места его дислокации.

Выдвинувшись вперед, вскоре разведчики заметили наблюдательные посты врага в соседней лесопосадке. Зафиксировав их, ребята решил дальше вести разведывательные действия, и незаметно обойти эту посадку с фланга, чтобы собрать еще больше информации о противнике.

Пройдя вдоль лесополосы, десантники увидели ферму, огражденную забором. У ворот находился часовой. Раз есть охрана, значит, там что-то важное. Поэтому, «Технарь» и «Малыш» приняли решение – часового тихо «сняли». Во дворе фермы, в ангаре, стояли бронемашины врага, а в одном из помещений находился личный состав русских захватчиков.

Заметив отсутствие часового, оккупанты обеспокоились. Чтобы отвлечь противника и безопасно отойти, десантники бросили во двор фермы несколько ручных гранат. Рашисты, решив, что на них напала мощная ДРГ ВСУ, открыли в панике хаотичный, неприцельный огонь.