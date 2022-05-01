«Мурадов приехал, показательный суд устроил, никто не хотел ехать дальше»: бунты во вражеской армии приобретают массовый характер

Чтобы обуздать бунт российских военных – москва отправляет в Украину «опытных карателей». Среди них генерал Мурадов, известный своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил россии в Сирии.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, перехваченные СБУ.

Мурадов устраивает «показательные суды», но это даже не меняет ситуацию.

- Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный суд устроил, потому что никто не хотел ехать вперед дальше. Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы и все. Он вчера ротных разъе*ал, показательно их там раздел, нах*й руки связал, они все, бл*ть, все из карманов повыкладывали. Связал им руки, нах*й и все. В ПАЗики загрузил и увезли. - А он без ФСБшников, никого? Он сам был? - Да конечно, он сам был. Никого, ничего не будет.

Но, несмотря на такие показательные выступления «ответчиков», все равно потом возвращают домой.