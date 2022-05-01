Давайте вместе спасем «Азовсталь»

#SaveMariupol #SaveAzovstal

В обычное время журналисты должны со стороны наблюдать за происходящим и не вмешиваться. В истории с «Азовсталью» мы не можем так поступить. Мы, как никто другой, понимаем волнение родственников и друзей тех, кто сейчас там, потому что генеральный директор нашего ИА «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко сегодня сражается на «Азовстали».

Единственное наше оружие – информация. И в мире соцсетей это оружие доступно каждому.

Всех защитников ждут дома. Мы в редакции верим, что человечество победит ужас войны. И считаем, что каждый из нас может помочь приблизить эту Победу, рассказав всему миру историю украинских воинов, которые защищают свой Дом – Украину.

Вариантом спасения для военных с завода «Азовсталь» может стать эвакуация в третью страну. Об этом просит командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), который обращается к мировым лидерам с просьбой помочь реализовать идею. Ранее готовность реализовать этот план неединожды высказала Турция.

Волынский, как и сотни других защитников Мариуполя, практически уничтоженного российскими войсками, уже более двух месяцев находятся в полном оцеплении и под постоянными обстрелами. У украинских защитников заканчивается еда, которой они раньше делились с мирными жителями. У них нет лекарств, они лечат своих раненых в антисанитарных условиях. Многим из них в этих условиях ампутировали конечности.

Сдаться в плен для защитников Мариуполя означает смерть. И они готовы стоять до конца. Так давайте сделаем все, чтобы этим концом была не смерть, а жизнь.

Мы призываем всех через свое оружие – соцсети, на всех языках мира рассказать историю украинских воинов и помочь мировым лидерам «включиться» и организовать эвакуацию в третью страну всем защитникам Украины, кто остается на «Азовстали». Сейчас не время давать повод для манипуляций внутреннему врагу, поэтому мы закрываем комментарии под этой публикацией в наших соцсетях.

Это вынужденное решение, так как иногда, читая комментарии, складывается впечатление, что многие забыли, что войну против Украины развязал владимир путин, который и несет непосредственную ответственность за происходящее в Мариуполе вместе с российскими генералами и российскими солдатами. При этом, как нам кажется, среди пишущих такие комментарии есть те, кто может не до конца понимать всех процессов. Но есть и те, кто умышленно разжигает внутри воюющей Украины еще один фронт. Поэтому мы призываем не делать этого, так как подобные информационные войны только вредят защитникам Мариуполя.

Давайте вместе спасем наших Героев. Не молчите, рассказывайте о героизме и стойкости тех, кто сегодня защищает нашу Свободу и Независимость. Только вместе, с помощью всего мира, мы можем сберечь наших Героев.