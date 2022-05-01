Украина ведет переговоры о спасении воинов с «Азовстали», но рф не соглашается на их эвакуацию

Украина ведет с рф переговоры по поводу эвакуации защитников «Азовстали», но россияне не соглашаются на процедуру экстракшн (вывод украинских воинов в нейтральную страну).

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишут «Укринформ» и ТСН.

- Я считаю, что мы должны сделать абсолютно все, чтобы трагедия «Азовстали» не осталась в учебниках истории войн величайшей трагедией ХХІ века. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы начать диалог. И если он состоится, то люди, которые хотят спастись, получат такой шанс. Именно это зависит от россии, и именно это сейчас предмет переговоров. Только тогда можно говорить о каких-то других шагах, – сказала Верещук.

В то же время она констатировала, что гуманитарные коридоры сейчас организуются крайне тяжело, ведь россия не хочет эвакуации.

- На самом деле россия не хочет никакой эвакуации. Она планирует уничтожить всех и вся. Только вы, уважаемые журналисты, мировое сообщество, народы цивилизованного мира – не даете это сделать! Ваш фокус внимания – на «Азовстали» – и это не позволяет агрессору разбомбить и уничтожить всех, кто там находится. И это наше с вами общее дело – не разрешить убить людей, – подчеркнула вице-премьер-министр.

Она отметила, что среди украинских защитников «Азовстали» в Мариуполе почти половина имеют тяжелые ранения.

- В настоящее время продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласны сложить оружие. На сегодняшний день есть только единственный путь – идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых, - сказала Верещук.