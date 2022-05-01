Главе райсуда на Харьковщине, которая сотрудничала с оккупантами, грозит пожизненное заключение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене главе районного суда в Харьковской области, которая сотрудничала с оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

После оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

Для скорейшего возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду «единомышленников». Она активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое «судопроизводство» для оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку среди местных силовиков, которым предлагала сотрудничество с агрессором.

Теперь ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Украинское следствие и правосудие доведут все подобные дела до суда, отметили в ГБР.