Вице-премьер Верещук призвала политиков не спекулировать на теме «Азовстали» – это навредит освобождению бойцов

Вице-премьер Ирина Верещук призвала политиков не распространять неправдивую информацию о переговорном процессе по освобождению защитников «Азовстали». Это может навредить переговорам.

Об этом она сообщила в Telegram.

«По поручению Президента мы ведем очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов с «Азовстали» в обмен на пленных россиян. К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей о содержании переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу».

«Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится, и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать. Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ. Призываю всех работать серьезно, не делать нереальные заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат», - сообщила Верещук.