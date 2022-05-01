Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование военных преступлений рф в Украине

Совет ООН по правам человека в четверг проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Совет проголосовал за усиление контроля «ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии», особенно учитывая события в Мариуполе и нескольких других городах. «За» проголосовали 33 государства, 12 воздержались, 2 были против – Китай и Эритрея.

«Совет ООН по правам человека подтверждает свое требование немедленно прекратить военные действия против Украины, а все стороны конфликта уважать фундаментальные принципы и нормы международного гуманитарного права, в том числе воздерживаться от любых нападений на гражданское население и гражданские объекты, а также воздерживаться от каких-либо нарушений и злоупотребления правами человека в Украине», - говорится в резолюции.

Совет ООН по правам человека обратился с просьбой к независимой международной следственной комиссии по Украине провести расследование событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, а также попросил верховного комиссара ООН по правам человека представить доклад в рамках следующей сессии Совета в июне этого года в связи с серьезной ситуацией с правами человека и гуманитарной ситуацией в Мариуполе.

Совет призывает рф предоставить представителям и сотрудникам международных правозащитных и гуманитарных учреждений, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный, неограниченный и безопасный доступ к лицам, перевезенным из пострадавших от конфликта районов Украины и содержащимся на территории РФ или в районах, которые контролируются или оккупированы РФ, и предоставлять соответствующим сторонам полный перечень таких переданных лиц и их местонахождение.