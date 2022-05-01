В Черном море ВМС Украины подбили российский корабль «Всеволод Бобров», - СМИ

В Черном море возле острова Змеиный в ночь на 12 мая загорелся российский военный корабль «Всеволод Бобров».

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, это произошло не без помощи украинских военных моряков. Сейчас корабль буксируют в Севастополь. Корабль тылового обеспечения – один из крупнейших на всем Черноморском флоте рф. Это универсальные корабли, способные перевозить грузы, вооружения, вести разведку и аварийно-спасательные работы.

«24 канал» сообщает, что после пожара продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Якобы это россиянам удалось, и судно все-таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать. Учитывая, что «Всеволод Бобров» можно считать новейшим кораблем, даже временная его потеря является для оккупантов критической.