«россия проиграла в войне, но у нее нет смелости это признать», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия уже потерпела стратегическое поражение в войне.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Все российские командиры, которые отдают приказы разрушать школы – просто больные неизлечимо. Все больницы, которые оккупанты разрушили, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия, мы все восстановим.