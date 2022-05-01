«россия проиграла в войне, но у нее нет смелости это признать», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия уже потерпела стратегическое поражение в войне.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Все российские командиры, которые отдают приказы разрушать школы – просто больные неизлечимо. Все больницы, которые оккупанты разрушили, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия, мы все восстановим.
- Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Просто у россии пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность, - сказал Зеленский.