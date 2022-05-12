ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Турция будет посредником в переговорах по эвакуации раненых с «Азовстали»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 12 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 13 мая.

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0:47 По словам вице-премьера Ирины Верещук, Турция выступит посредником между Украиной и рф в переговорах об эвакуации тяжелораненых с «Азовстали».

- Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК), а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», готовимся к подписанию, – пояснила Верещук.

00:43 В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что 12 мая противовоздушная оборона поразила 7 воздушных целей:

- 5 БпЛА (Орлан-10); - 1 вертолет (Ка-52); - 1 крылатую ракету.

Авиация Воздушных Сил и Сопутствующих войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях.