Война на Николаевщине: За сутки ВСУ ликвидировали 57 оккупантов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 12 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:23 По Николаевщине враг 12 мая продолжал стрелять артиллерийским и ракетно-залповым огнем, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Обстреливая объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг в том числе оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их принять «русский мир» вместо страха перед обстрелами.

Но нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено более 100 ударов по позициям врага. Общие потери составили: 57 рашистов, шесть единиц бронированной и три Единцы автомобильной техники.

В Херсонской области оккупанты осознали, что вскочили в законодательную ловушку с псевдореферендумом и включением области в состав россии. И пока коллаборанты от фейковой власти выискивают способы узаконить незаконное, на улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни.

В Одесской области враг продолжает расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, втягивания имеющихся в непризнанной республике военных сил в войну с запада и другими фейками-ужастиками о скоплении в регионе националистических подразделений.

Корабельная группировка в Черном море составляет четыре корабля и две подводные лодки, несущие свыше 30 крылатых ракет типа «Калибр». Так что угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной.