Оккупанты разрушили в Украине около 38 тысяч домов

Войска страны-агрессора в мирных населенных пунктах Украины разрушили почти 38 тысяч жилых домов.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что из-за разрушений домов более 220 тысяч граждан нуждаются в жилье, по крайней мере, для временного проживания.

Омбудсмен подписала Меморандум о сотрудничестве с Общественным союзом «Международная ассоциация «АТА», направленный на обеспечение временным жильем граждан, потерявших его в результате российской вооруженной агрессии.

Стороны договорились о наработке механизмов реализации защиты прав граждан на жилье, гарантированное Конституцией Украины.

Напомним, что в Раде разработали законопроект о компенсации за разрушенное во время войны жилье.