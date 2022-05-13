Сенат США не смог рассмотреть в ускоренном режиме выделение Украине $40 миллиардов – против выступил один сенатор

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие сенатом США законопроекта о выделении пакета дополнительной помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Хотя Сенат был готов обсудить и проголосовать за пакет военной и экономической помощи, Пол помешал лидерам добиться единодушной поддержки, которая была необходима для быстрого прохождения законопроекта. Эта двухпартийная мера, поддержанная президентом Джо Байденом, должна подчеркнуть решимость США усилить помощь Украине.

Ранее законопроект был одобрен подавляющим большинством голосов в Палате представителей и он пользуется сильной поддержкой обеих партий в Сенате. То, что документ будет в конце концов принят, не вызывает сомнений.

Тем не менее, возражение Пола было дерзким отходом от преобладающего в Конгрессе мнения о том, что срочная помощь Украине необходима как для перспектив этой страны противостоять жестокому нападению владимира путина, так и для того, чтобы предостеречь российского президента от военной эскалации.

Это также был бунт Рэнда Пола против его товарища-республиканца из Кентукки, лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла. Макконнелл начал заседание в четверг, заявив, что сенаторам «от обеих партий» необходимо «помочь нам принять этот срочный законопроект о финансировании сегодня». При этом Макконнел сделал решительный жест, произнося слово «сегодня».

Пол, либертарианец, который часто выступает против интервенции США за границей, сказал, что хотел бы, чтобы в законопроект без голосования была добавлена формулировка, согласно которой генеральный инспектор должен тщательно изучить новые расходы. Сенатор Пол нередко требует внесения изменений в законопроекты в последнюю минуту, задерживая или угрожая отсрочить документы, находящиеся на грани принятия.

Это касалось, например, санкций против россии, предотвращения закрытия федерального правительства, оборонного бюджета, государственного надзора и т.д..

Демократы и Макконнелл выступили против нажима Пола и предложили сразу провести голосование по его формулировке. Пол, понимая, что, скорее всего, проиграет это голосование, отклонил такое предложение.

Рэнд Пол, который безуспешно добивался выдвижения от своей партии на пост президента в 2016 году, утверждал, что дополнительные расходы превышают расходы США на многие внутренние программы, сопоставимы со всем оборонным бюджетом России и усугубят дефицит федерального бюджета и инфляцию. Дефицит бюджета в прошлом году составил почти 2,8 триллиона долларов, но, вероятно, он будет снижаться, а расходы по законопроекту составляют менее двух десятых одного процента от размера экономики США, что позволяет предположить, что его влияние на инфляцию будет незначительным.

«Независимо от того, сколько сочувствия вызывает данный вопрос, моя присяга требует служить интересам национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, — сказал Пол. — Мы не можем спасти Украину, подрывая экономику США».

Демократы заявили, что возражают против плана Пола, потому что он расширит полномочия нынешнего генерального инспектора, чья компетенция сейчас ограничена Афганистаном. По их словам, это лишит Байдена шанса, который был у предыдущих президентов, чтобы назначить определенного человека на этот пост.

«Из высказываний младшего сенатора от штата Кентукки ясно, что он не хочет помогать Украине, — сказал лидер сенатского большинства Чак Шумер, сенатор-демократ от штата Нью-Йорк. - Все, чего он добьется сегодня своими действиями здесь, — это отсрочить эту помощь, а не остановить ее».

Подчеркнув свое совместное желание принять законопроект немедленно, Шумер и Макконнелл стояли почти плечом к плечу, пытаясь продвинуть законопроект.

«Они просят только те ресурсы, которые им нужны, чтобы защитить себя от этого безумного вторжения, — сказал Макконнелл об украинцах. — И им нужна эта помощь прямо сейчас».

Во вторник в Палате представителей 368 законодателей проголосовали за, а 57 - против нового пакета помощи Украине. Все демократы и большинство республиканцев поддержали законопроект, при этом все голоса «против» исходили от Республиканской партии.

Двухпартийная поддержка Украины отчасти была вызвана сообщениями о зверствах россии против украинских мирных жителей, которые невозможно было игнорировать. Это также отражает стратегическую озабоченность по поводу того, что Путин может без ответа захватить территорию европейского государства, поскольку его нападение на своего западного соседа продолжается уже 12-ю неделю.

«Помощь Украине — это не просто пример филантропии, — сказал Макконнелл. — Это напрямую связано с национальной безопасностью и жизненно важными интересами Америки, чтобы неприкрытая агрессия России не увенчалась успехом и повлекла за собой значительные издержки».

Сотрудники администрации Байдена заявили, что ожидают, что нового пакета помощи будет достаточно до сентября. Но поскольку Украина несет тяжелые военные и гражданские потери и нет никаких признаков того, что боевые действия могут скоро закончиться, Конгресс в конечном итоге столкнется с вопросом о том, насколько больше помощи Украине потребуется предоставить в период огромного дефицита бюджета США и риска рецессии.