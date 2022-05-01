Погиб сотрудник компании «Прометей», проходивший службу в ВСУ

ГК «Прометей» сообщает о гибели своего сотрудника, который служил в ВСУ и защищал Украину от российского вторжения.

«Мы передаем наши глубокие соболезнования семье, всем родным и близким нашего коллеги. Ушедшая человеческая жизнь, человеческие потери – это самые глубокие раны, это невосполнимая и безвозвратная утрата. Наш коллега защищал Украину и погиб героем. Герои не умирают. Вечная память и честь погибшим Защитникам Украины. Компания «Прометей» берет на себя обязательство помогать семье погибшего и поддерживать в это нелегкое время», - говорится в сообщении Компании.

Отмечается, что погибший, Лисачук Пётр Сергеевич до февраля 2022г. занимал должность слесаря-ремонтника оросительной машины. Был участником АТО 2015-2016 гг.,ушёл на защиту Украины повторно 24.02.2022 г.

Вечная память Героям