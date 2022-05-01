На «Николаевоблтеплоэнерго» обстрел оккупантов повредил две станции очистки воды

В результате ночных обстрелов повреждены две станции очистки воды на территории КП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщили на коммунальном предприятии.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» не стало исключением в эфемерной «денацификации» россиян. В результате ночных «прилетов» на один из объектов предприятия повреждены две станции очистки воды. И это именно в то время, когда все службы совместными усилиями делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение и обеспечить горожан самым главным для жизни ресурсом – водой. Такие действия еще раз напоминают, что ничего человеческого у врагов нет. Мы же работаем и дальше – на благо николаевцев!» – отметили на «Николаевоблтеплоэнерго».