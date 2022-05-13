На войну с россией Украина уже потратила 245,1 миллиарда гривен

Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов США) на войну с россией.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Reuters.

Как уточнил министр, деньги, предусмотренные ранее на развитие страны, шли на все: от закупки и ремонта оружия до экстренной помощи внутриперемещенным лицам.

По данным Минсоцполитики, официально зарегистрировано 2,7 миллиона переселенцев, хотя реальная цифра в разы выше.

По оценкам Минфина, собрано всего 60% от запланированных налоговых поступлений за апрель, в мае-июне этот показатель может снизиться до уровня 45-50%.

Марченко подчеркнул, что Киеву необходима иностранная финансовая поддержка, поскольку Украина вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.

Министр сообщил, что Украина в апреле получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов – гранты.

Напомним, что сенат США не смог рассмотреть в ускоренном режиме выделение Украине $40 миллиардов – против выступил один сенатор.