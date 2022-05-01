«Заходило 100 морпехов, вышли 50»: Оккупанты несут большие потери и продолжают искать пути побега с войны в Украине

Перехват разговора оккупанта ярко демонстрирует настроение, набирающее силу в российской армии – желание уйти с войны любой ценой.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Жена предлагает мужчине «упасть с танка», чтобы получить травму. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что все отказываются.

Мужчина склоняется к мнению, что все же лучше «получить ранения», потому что все повреждения проверяют ФСБшники.

Далее оккупанты рассказывает историю «зачистки» оккупированного населенного пункта: