«Заходило 100 морпехов, вышли 50»: Оккупанты несут большие потери и продолжают искать пути побега с войны в Украине

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13.05.2022 12:23

Перехват разговора оккупанта ярко демонстрирует настроение, набирающее силу в российской армии – желание уйти с войны любой ценой.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Жена предлагает мужчине «упасть с танка», чтобы получить травму. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что все отказываются.

Мужчина склоняется к мнению, что все же лучше «получить ранения», потому что все повреждения проверяют ФСБшники.

Далее оккупанты рассказывает историю «зачистки» оккупированного населенного пункта:

– Деревню взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уже заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких.

    Фотофакт