СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным «журналистам» – они готовили заказные материалы для кремлевских пропагандистов

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу россии.

Об этом сообщают в Telegram-канале Службы.

Сообщается, что «журналисты» которые готовили «заказные» материалы для кремлевских пропагандистов и публиковали дезинформацию с фронта.

По материалам СБУ, им запрещен въезд в Украину сроком 3 года.

Также спецслужба:

-нейтрализовала более десятка ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов;

-разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов;

-заблокировала более 5,5 тысяч аккаунтов и учетных записей.

Из последних спецопераций – разоблачение разветвленной агентурной сети спецслужб россии, которой руководили из Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты и так называемые «эксперты», получавшие от российских кураторов деньги за свою работу.

Сейчас главный редактор, который координировал деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя.