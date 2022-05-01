Более 1,5 тысячи бойцов ВСУ овладевают иностранной военной техникой, часть из них вернется в роли инструкторов, – министр Резников

Фото: архив Министр обороны Алексей Резников сообщил, что более 1,5 тысяч украинских военнослужащих уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать иностранной военной техникой; часть из них вернется в роли инструкторов.

Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.

«Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то как артиллеристы сразу пойдет в бой», - написал Резников.

Также он добавил, что пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие такого вооружения на фронте точечное.