Сдавал участников АТО, грабил вместе с оккупантами, угрожал расправой: На Киевщине задержали еще одного подельника российских захватчиков

Нацполиция задержала жителя Киевщины, который активно помогал оккупантам.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования полицейские установили и собрали доказательства того, что 30-летний гражданин Украины в поселке Бабинцы Киевской области перешел на сторону врага. Злоумышленник показывал военным вооруженных сил российской федерации место жительства правоохранителей, военных АТО, охотников.

Также мужчину подозревают в совершении краж вместе с военными рф.

Кроме того, известно, что он угнал и сжег автомобиль односельчан и пытался завладеть еще одним транспортным средством, угрожая расправой со стороны военных россии.

«Его родственники и односельчане рассказали, что собственными глазами видели, как предатель показывал оккупантам дома, в которые можно заселиться, «сдавал» места жительства полицейских, военных, участников боевых действий, охотников. Совместно с военными РФ фигурант ходил по домам людей и отбирал у них еду. Чуть позже приобрел такой авторитет среди оккупантов, что те позволили ему патрулировать территорию захваченного села. Предатель угнал автомобиль односельчанина, оклеил его враждебной символикой и трудился во благо врагов», – сообщил глава НПУ Игорь Клименко.

12 мая правоохранители провели по месту жителя фигуранта в Киевской области неотложный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.