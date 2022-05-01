«Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял»: оккупант рассказал жене о том, как убивал гражданских в Украине

Российский военный в разговоре со своей женой поделился личными историями убийства мирного населения Украины.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.
В разговоре пьяный оккупант, который сейчас стоит на Херсонщине, рассказывает жене о зверствах над гражданскими.
- Настя, я не хочу тебе рассказывать, что я там стреляю по гражданским людям, там убиваю, колени разбиваю. Зачем тебе оно нужно? Что ты от меня хотела знать? Я тебе не буду, Настя, рассказывать, как оно реально.
- Я надеялась, что ты не воюешь.
- Конечно воюю, ты что думаешь. Ты знаешь, я могу взять человека и в голову «бам» с пулемета Калашникова, с ПКМа сто человек прошить, да. Голову оторвать. Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал у тебя, я вообще еб*нутым стал.
Жена оккупанта обеспокоена, как они будут жить вместе после войны, но захватчик продолжил говорить о зверствах, совершенных в Украине.
- Как жить будем с тобой?
- Но я могу убить человека вообще в голову. Я просто в голову убью. Я не боюсь.
- Ты этим гордишься?
- Я не горжусь этим. Мне просто пох*й. Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Ты не смотри, на о, что я у тебя такой «добрый». Я у тебя какой есть. Я может долбо*бом приеду к тебе.
- Ты же сказал, что хорошим приедешь. Сейчас говоришь..
- Я тебе никогда неправду не говорил. И не буду говорить. Я этих хохлов на колени ставил. Они меня умоляли, они говорили «раша форевер», а я их заставлял говорить «раша форевер». Они у меня на коленях стояли вот так, эти хохлы, а я их заставлял.