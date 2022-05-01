«Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял»: оккупант рассказал жене о том, как убивал гражданских в Украине

Российский военный в разговоре со своей женой поделился личными историями убийства мирного населения Украины.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.

В разговоре пьяный оккупант, который сейчас стоит на Херсонщине, рассказывает жене о зверствах над гражданскими.

- Настя, я не хочу тебе рассказывать, что я там стреляю по гражданским людям, там убиваю, колени разбиваю. Зачем тебе оно нужно? Что ты от меня хотела знать? Я тебе не буду, Настя, рассказывать, как оно реально. - Я надеялась, что ты не воюешь. - Конечно воюю, ты что думаешь. Ты знаешь, я могу взять человека и в голову «бам» с пулемета Калашникова, с ПКМа сто человек прошить, да. Голову оторвать. Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал у тебя, я вообще еб*нутым стал.

Жена оккупанта обеспокоена, как они будут жить вместе после войны, но захватчик продолжил говорить о зверствах, совершенных в Украине.